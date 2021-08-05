Kan bağışçılarına madalyaları verildi

Alaca Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan madalya takdim törenine İlçe Kaymakamı Kürşad Atak, Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, Başkan Yardımcısı ve Alaca Kızılay Şube Başkanı Fatih Arslan, İl Meclis Üyeleri Abdurrahman Karagöz, Dursun Kaya, eski Kızılay Şube Başkanı Erdal Demir ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende gümüş madalya almaya hak kazanan Ahmet Şen Türkmen, Turgut Duran ve Mustafa Çağır ile bronz madalya alan Mustafa Tosuncu, Ethem Faik Gündem, Seyit Ahmet Erden, İlker Gökboga, Kerim Çelik, Mahmut Ünsal, Yakup Bilgin, Hacı Öksüz, Yusuf Karaca, Turgay Taşçı ile Mustafa Durak’a madalyaları verildi.

(Gülbahar TAŞ)

