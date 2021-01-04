Iraklı engelli kardeşlere tekerlekli sandalye

Alaca Engelliler Derneği'nin hizmetleri aralıksız devam ediyor. Hayırlı işlere köprü olmayı sürdüren Alaca Engelliler Derneği, Çorum ve ilçelerinin yanı sıra komşu illerdeki engellilerin de dertlerine derman oluyor. Dernek Başkanı Ahmet Görür, “Şimdiye kadar Alaca, Çorum, Yozgat, Sorgun, Sungurlu ve çevre ilçelerine tekerlekli sandalye bağışında bulunan derneğimiz, kapısını çalan herkesi sevindirmeye devam ediyor. Hastanelere, okullara da sandalye hediye etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Uzun vadeli ve kalıcı hayır yapmak isteyen hayırseverler tekerlekli sandalyeyi tercih ediyorlar ve biz de bu hayırlı işlere köprü oluyoruz.

Akülü sandalyelerin özel bir tamircisinin olmadığı ve bu nedenle akülü aracı bozulan engellilerin çok sıkıntı çektiklerini yaşayarak gördüğümüzden bunun çözümü için dernek bünyesinde bir tamir atölyesi kurduk. Kendileri de engelli olan iki ustamızla hizmet veriyoruz. Engellileri sevindirmenin mutluluğunu yaşarken bu tür faaliyetlerimizin yapılmasında emeği geçen, yardımcı olan, derneğin çorbasında tuzu olan bütün hayırseverlerimizi tebrik ediyoruz” diye konuştu.

(Haber Merkezi)