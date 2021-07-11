İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Erdican Erol'un kullandığı 19 ACE 682 plakalı otomobil, Kırıkkale- Tokat kara yolu Ünalan köyü yol ayrımında, Arslan Demir, idaresindeki 19 LL 780 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücülerden Erdican Erol araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araç içerisinde sıkışan Erol, olay yerinde yaşamını yitirdi. Diğer sürücü ileAlaca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Erol, itfaiye ekiplerinin Erol’un cansız bedeni sıkıştığı yerden güçlükle çıkardı. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.

(Yusuf ÇINAR)