İçanadolu Şehit Aileleri Derneği’ni ziyaret ettiler

Alaca Ortaokulu öğrencileri öğretmen Salih Aydın önderliğinde İç Anadolu Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği’ni ziyaret ederek, ilçede bulunan Şehitlerimiz için dualar ettiler. Öğrencileri Dernek Başkanı Zeki Dilmen ve yöneticileri kapıda karşılayarak öğrencilere nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ettiler.

Başkan Dilmen; “Başta böyle bir düşünce ile bizleri ziyarete gelen öğrencilerimiz ve öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz. Şehitlik nedir, Gazilik nedir bu bilinçle yetiştirilen öğrencilerimiz vatan ve bayrak aşkı nedir farkına varıyorlar. Bu anlamda destek olan idareci ve öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz. Kapımız her zaman tüm öğrencilerimize açıktır. Sağ olsun var olsunlar. ”dedi.

(Haber Merkezi)

