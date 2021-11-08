Hastanede güvenlik görevlisinin kolunun çıktığı kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Olay, önce gün saat 22.00 sıralarında Alaca Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, diş ağrısı şikayetiyle hastaneye gelen Ali S., bilinmeyen nedenle tartışma yaşadığı görevli sağlık çalışanlarını cep telefonu kamerasıyla görüntülemeye çalıştı. Hastanede görevli özel güvenlik personelinin de araya girdiği tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada araya giren hastanenin özel güvenlik görevlisi Erbakan Özdemir'in kolu çıktı. Özdemir, aynı hastanede tedaviye alındı. İhbar üzerine hastaneye gelen polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli Ali S., ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Yaşanan o anlar ise hastanenin güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde Ali S.’nin tedavi için hastaneye geldiği ve kalabalık ortamda doktorla tartıştığı, tartışmanın ardından güvenlik görevlisi Erbakan Özdemir'in araya girdiği görülüyor. Görüntülerin devamında ise güvenlik görevlisi Erbakan Özdemir'in, Ali S.’yi dışarı çıkarmaya çalıştığı, itiş kakışın yaşandığı anda Özdemir'in, kolunu tutarak tedaviye götürülmesi yer alıyor.

(Yusuf ÇINAR)