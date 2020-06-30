Hakan Dursun hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre Alaca’nın eğitim camiasının tanınmış öğretmenlerinden Muzaffer Dursun’un oğlu olan ve Konya’da imamlık yapan Hakan Dursun geçirdiği rahatsızlık sonrası olduğu ameliyatın sonucunda hayata gözlerini yumdu.

Hakan Dursun’un cenazesi İkindi Namazı’na müteakip Alaca Şıhlar Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhume Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)