Gölden geçmeye çalışan traktör sulara gömüldü

Olay, Alaca ilçesinde bulunan İbrahim Köyü Baraj Göleti’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz gün saat 17.30 sularında ismi tespit edilemeyen traktör sürücüsü, gölün suyunun az olduğunu düşünerek, traktörüyle gölün içinden karşıya geçmek istedi.

Traktörüyle bir süre ilerleyen sürücü daha sonra gölün içindeki çamura saplandı. Sürücü traktörü bir süre kurtarmaya çalışsa da başarılı olamayınca traktörü gölün içerisinde bırakarak uzaklaştı. Sürücünün yara almadan kurtulduğu olayda traktör ise sulara gömüldü.

Suya gömülen traktör, iş makinesi yardımıyla gölden çıkarıldı.

(Volkan SINAYUÇ)