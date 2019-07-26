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Diyanet ve TDV’den kurban bağış standı

Çorum’un Alaca ilçesinde yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle vatandaşın kurban bağışında bulunmaları için stant açıldı.

Diyanet ve TDV’den kurban bağış standı

Çorum’un Alaca ilçesinde yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle vatandaşın kurban bağışında bulunmaları için stant açıldı.

26 Temmuz 2019 Cuma 21:04
Diyanet ve TDV’den kurban bağış standı

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı İşbirliği ile 'Kurbanını Paylaş-Kardeşinle Yakınlaş' kampanyası başlatıldı. Yurt içi ve yurt dışında yardıma muhtaç insanlara el uzatılmasına yardımcı olmak amacıyla başlatılan "Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş" kampanyasına vatandaşlardan destek geliyor. Alaca Cumhuriyet Meydanı’nda Ömer Paşa Cami yanında açılan stantta vatandaşlar kurbanlarını bağışlıyor.

Konu ile ilgili bilgi veren İlçe Müftüsü Fatih Kaya, “Türkiye Diyanet Vakfı'nın bu yıl vekâletle kurban kesim bedelini yurt içinde 890, yurt dışında ise 725 TL olarak belirlediğini açıkladı” dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Türkiye Diyanet Vakfı ile birlikte 1993 yılından itibaren vekâletle kurban kesim organizasyonu yaptığını hatırlatan Müftü Kaya, “Bu manada vakfımız; milletimizin kurban vekâletlerini, emanet bilinciyle ve büyük bir hassasiyetle yürütmekte, tam bir titizlik ve şeffaflıkla, dinimizin esaslarına uygun olarak, güven ve emanete riayet şiarıyla yerine getirmektedir. Kurbanlar, vekâlet sahiplerinin isimleri tek tek okunarak bizzat Diyanet İşleri Başkanlığımızda görev yapan hocalarımızla, vakfımızın görevli ve gönüllüleri nezaretinde yerine getirilmektedir” diye konuştu.

2018 yılında Türkiye Diyanet Vakfı’na 430 bin 8 hisse kurban emanet edildiğini belirten Kaya, "Yurt içinde il ve ilçeler olmak üzere 287 merkezde, yurt dışında 143 ülkenin 436 bölgesinde bizzat gönüllü ve görevlilerimizin nezaretinde kesilmiş ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılmıştır. 2018 yılında vakfımıza vekâlet verilen kurban sayısında bir önceki yıla göre 182 bin 809 hisse fark ile yüzde 76 oranında bir artış meydana gelmiştir. Alaca’mızda da vatandaşlarımızın bizzat camilerimize ve müftülüğümüze müracaat ederek yetmiş (70) hisse kurbanı vekâlet yolu ile kestirmişlerdir” şeklinde konuştu.

Alaca İlçe Müftüsü Fatih Kaya, bu sene vekâlet yolu ile kampanya sloganını "Kurbanını Paylaş, Kardeşlinle Yakınlaş" olarak belirlediğini, kampanyaya 10 Ağustos 2019 tarihine kadar cami ve müftülüklere müracaat etmek suretiyle iştirak edilebileceğini ifade etti.

(Volkan SINAYUÇ)

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