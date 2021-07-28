Cumhuriyet Meydanı’nda randevusuz Covid-19 aşısı

İlçede aşı çalışmalarını hızlandırmak ve vatandaşların aşıya erişimini kolaylaştırmak amacıyla Alaca Belediyesi ile İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde Alaca Cumhuriyet Meydanı’nda Kovid-19 aşı noktası oluşturuldu. Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, aşı çalışmalarına destek olmak için Kovid-19 Aşı Noktası oluşturduklarını söyledi.

Vatandaşlara randevu almadan aşı yaptırma imkanı sunduklarını belirten Şaltu, “Salgınla mücadelede aşının ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bu nedenle Sağlık Bakanlığının aşı çalışmalarına destek olmak amacıyla ilçemizde randevusuz aşı noktası oluşturduk. Bütün vatandaşlarımızı Kovid-19 aşılarını yaptırmaya davet ediyoruz” dedi.

İlçe Sağlık Müdürlüğü de Covid-19 aşı noktasında vatandaşların kolaylıkla hangi aşıyı uygun görülürse onu yaptırabildiğini vurguladı.

(Haber Merkezi)

