Coşkun Arslan’ın ilk şiir kitabı çıktı

Alacalı hemşehrimiz Coşkun Arslan, “Mavereya Yürüyorum” isimli şiir kitabıyla edebiyat dünyasında yerini aldı.

Çorum’un Alaca İlçesi’nde 1977 yılında dünyaya gelen şairin Muhtelif Dergi ve gazetelerde şiirleri yayınlandı. Hece şiiri türünde, Aşk Şiirleri ve Kahramanlık şiirleri yazan şair Pamiray Yayınları tarafından Yeni Şiir kitabıyla okuyucularla buluşacak. Yazarın kitabı yayın evinin sitesinden Trendyol, kitapyurdu, kitap oku, gittigidiyor sitelerinden satın alınabilir.

(Haber Merkezi)

