Ceylan, "Alaca’ya 19 yıldır çok önemli hizmetlerin yapıldı"

İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş ile birlikte Alaca İlçesi’ni ziyaret eden Milletvekili Ceylan, ilk olarak da Kaymakamlığa gitti. İlçe Kaymakamı Kürşat Atak tarafından karşılanan Ceylan, ilçenin genel durumu hakkında bilgiler aldı. Ardından da Alaca Belediyesi’ne geçen Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, İlçe Başkanı Ragıp Ağaçdan, il genel ve belediye meclis üyeleri ve teşkilat mensuplarıyla görüştü.

Ziyaretler sırasında Alaca İlçesi’ne yapılan yatırım ve gelen hizmetleri anlatan Ceylan, Alaca’ya 19 yıldır çok önemli hizmetlerin yapıldığını dile getirdi. Alaca’nın Çorum’da doğalgaza kavuşan öncelikli ilçelerden biri olduğunu ve doğalgazın asrın hizmeti olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Ceylan, devletin Çorum’a yaptığı en büyük yatırımlardan birinin de Alaca Koçhisar Barajı ve isale hatları olduğuna vurgu yaptı.



Son derece modern ve birçok ilde valiliklerden daha konforlu bir şekilde inşa edilen Kaymakamlık Hizmet binasının yapılarak hizmete açıldığını anlatan Ceylan, Gençlik Merkezi binasının tamamlanarak hizmete açıldığını, ayrıca 350 kişilik kız ve erkek öğrenci yurtlarının yapılıp açıldığını belirtti.

TOKİ’nin başlattığı konut hamlesinde de Alaca’ya 2 etap konutların kazandırıldığını, 3. Etap konutlara da başlanacağını dile getiren Ceylan, Tokat-Alaca-Sungurlu çevre yolunun ihalesinin yapıldığını kaydetti.

Sağlık alanında yeni bir hastanenin, Adliye binasının, çok sayıda okulun Alaca’ya kazandırıldığını vurgulayan Ceylan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu ve ekibinin de başarılı çalışmalarla Alaca’yı daha yaşanabilir bir kent haline getirme gayreti içerisinde olduğunu söyledi.

Belediye’nin yeni makine parkı yaparak hizmete açtığını, araç parklarını yenileyerek güçlendirdiğini anlatan Milletvekili Ceylan, sosyal belediyecilik alanında da Maraşlı Parkı’na Kır Düğün Salonu yaparak, önemli bir eksikliği giderdiğini ifade etti.



Gençlik ve Spor Bakanlığı desteğiyle ilçeye yüzme havuzu yapımına başlandığına dikkat çeken Ceylan, yüzme havuzunun 6 ay içerisinde bitirilerek hizmete açılacağını bildirdi. Belediye’nin Pandemi sürecinde yaklaşık 600 bin TL ilçe halkına destek sağlamış olmasının da takdire şayan olduğunu ifade eden Ceylan, ayrıca belediyenin temel hizmetlerinin de aksatılmadan yürütüldüğünü ve ilçenin altyapı konusunda ciddi bir eksikliğinin bulunmadığını vurguladı.

Alaca Belediyesi’ne Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan 500 bin TL destek sağladığını ve bir adet de çöp toplama aracı alındığını açıklayan Ceylan, “Baktığımız vakit, Alaca tarihin en önemli yatırımlarına ve hizmetlerine bizim iktidarımız döneminde kavuştu. Ama, Alaca için daha yapacaklarımız bitmedi. Milletimizin neye ihtiyacı varsa, bizler onun temini için çalışıyoruz. Köylerimize de Özel İdare aracılığıyla çok önemli hizmet yapıldı. İnanıyorum ki, Alaca’mız başta olmak üzere tüm köylerimiz şehir konforunda standartlara uygun hale gelecektir” açıklamasında bulundu.

