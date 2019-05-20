Azime Çiftçi’den Alaca ziyareti

Sonrasında Alaca İlçe Müftülüğü’ne bağlı Kaleli Yatılı Kız Kur’an Kursu’nda şehidimiz Halil İbrahim Aygül ismini taşıyan kütüphaneyi ziyaret eden Azime Çiftçi, ünlü yazarların şehidimiz adına imzalanan kitapları kütüphaneye kazandırması nedeniyle Emin Kitap Kırtasiye sahibi Yahya İnceyılmaz'a öğrenciler adına teşekkürlerini iletti.
Ünlü yazarların imzalı eserlerini kütüphanelerinde görmekten mutluluk duyan öğrenciler, Azime Çiftçi ve Emin Kitap Kırtasiye Sahibi Yahya İnceyılmaz’a teşekkür ederek mutluluklarını ifade ettiler.
İlçe ziyareti kapsamında son olarak Anadolu İmam Hatip Ortaokulu’nu ziyaret eden Azime Çiftçi, burada öğretmen ve öğrencilerle sohbet ederek okul idarecilerinden bilgiler aldıktan sonra Alaca ilçesinden ayrıldı.
(Haber Merkezi)