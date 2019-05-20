Azime Çiftçi’den Alaca ziyareti

Vali Mustafa Çiftçi’nin eşi Azime Çiftçi, Alaca Özel Eğitim Okulu'nun 4006 Bilim Fuarı’nın açılışına katılarak, öğrenciler tarafından sergilenen eserleri izledi. Çiftçi, bilim fuarı ve gösterilerin hazırlanmasında emeği bulunan tüm idareci, öğretmen, veliler ve öğrencileri tebrik etti.