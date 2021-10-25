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“Artık kemer sıkma belden boyuna gelmiş durumda”

Alaca 25.10.2021, 20:46
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“Artık kemer sıkma belden boyuna gelmiş durumda”

Saadet Partisi Çorum İl Teşkilatı, Alaca'da esnaf ziyaretinde bulundu.
Saadet Partisi Alaca İlçe Başkanı Mustafa Kütük nezaretinde gerçekleşen esnaf buluşmasında Saadet Partisi Çorum İl Başkanı Faruk Cıdık ve beraberinde teşkilat görevlileri hazır bulundu. 
Ziyaretle ilgili bir açıklama yapan İl Başkanı Faruk Cıdık, “Bugün Alaca ilçemizde esnaflarımızla bir araya geldik. Almış olduğumuz intiba, görmüş olduğumuz manzara artık içimizi acıtmanın ötesinde büyük bir buhrana dönüşmenin eşiğine gelmiş olduğu görülmektedir.  


Siftah yapamayan esnaf, hem kendisinin hem işçisinin sigortasının yaptırmakta zorlanacağı, kira borcunun ödemeyeceği hata ve hatta artık iş yerinin kapatılmasına doğru gidilebilecek durumda olan esnaf kardeşlerimize şahit olduk” dedi. 
“Artık kemer sıkma belden boyuna gelmiş durumda” diyen Cıdık, açıklamasında şunları dile getirdi: 
“Halkımız, esnafımız, işçimiz, çiftçimiz, öğrencimiz, memurumuz rahat nefes almak istiyor. Biz sorunları ve çözüm yollarını biliyoruz ve çözümeye de talibiz. Dışa bağımlı iç ve dış politikalarda tıpkı 54. Erbakan hükümetinde olduğu gibi projelerle sorunları çözeceğiz inşallah. 
Ülkeyi yanlış yöneten iktidarın ve tek adamlığın, halkımızı perişan eden başta israf olmak üzere,  yandaşa verilen haksız hukuksuz ihalelere, yanlış tarım politikalarına ve halkı inim inim inleten faiz sistemine son vereceğiz. 
Bataklıktaki sineği yok etmenin değil o bataklığın kurutulması için biz varız diyoruz. 
Yaşanabilir bir Türkiye'ye Milli Görüş ruhu hâkim olana kadar inandığımız ilke ve prensipler doğrultusunda çalışıp hem halkın gönlünü alacağız. Hem de hakkın rızası için çalışmalarımıza devam edeceğiz.” (Haber Merkezi) 
 

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