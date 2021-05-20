Son Dakika

Araçtan fırlayan sürücü öldü

Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Alaca 20.05.2021, 22:16
165
Araçtan fırlayan sürücü öldü

Nejdet Hasırcı yönetimindeki otomobil, ilçe girişinde park halindeki otomobile çarptıktan sonra şarampole devrildi.

Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, çarpmanın etkisiyle araçtan fırlayan sürücünün hayatını kaybettiğini tespit etti.

Sürücünün cenazesi Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
19°
açık
banner303
banner364

Gelişmelerden Haberdar Olun

@