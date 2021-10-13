Anne adaylarına emzirme eğitimi
Alaca 13.10.2021, 19:34
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Çorum’un Alaca İlçesi’nde Devlet Hastanesi tarafından anne ve anne adaylarına emzirme eğitimi verildi.
Türkiye’de her yıl 1-7 Ekim tarihleri arasında kutlanan Emzirme Haftası etkinlikleri çerçevesinde Alaca Devlet Hastanesi’nde stant kurularak, anne ve anne adayları emzirme ilgili bilgilendirildi.
“Anne Dostu ve Bebek Dostu” unvanına sahip olan Alaca Devlet Hastanesi’ndeki stantta gebeler ve annelerle birlikte emzirme eğitimi etkinliği yapıldı. Alaca Devlet Hastanesi, "Anneler Bebeğiniz İçin En İyi Besin Anne Sütüdür" mesajını paylaştı.
(Haber Merkezi)
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