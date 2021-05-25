Alacalı emekli polis memuru Fevzi Bıyık kalbine yenildi

Ankara'da yaşayan ve yaklaşık 3 ay önce kalp krizi geçirerek, hastaneye kaldırılan, tedavisi 3 aydır yoğun bakımda devam eden Fevzi Bıyık, yaşam mücadelesini kaybetti.

Alaca Yıldızhan Mahallesi'nden eski Buğday Pazarı esnaflarından merhum Hüseyin Bıyık'ın oğlu, Ömer Bıyık, Faruk Bıyık ve Ferruh Bıyık'ın kardeşi Kalecikkaya köylülerinden Tatar Aydın Özkan'ın damadı Emekli Polis Memuru Fevzi Bıyık'ın cenazesi Ankara'dan Alaca'ya getirilerek toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)

