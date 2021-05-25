Son Dakika

Alacalı emekli polis memuru Fevzi Bıyık kalbine yenildi

Alacalı emekli polis memuru Fevzi Bıyık, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Alaca 25.05.2021, 23:11
9
Alacalı emekli polis memuru Fevzi Bıyık kalbine yenildi

Ankara'da yaşayan ve yaklaşık 3 ay önce kalp krizi geçirerek, hastaneye kaldırılan, tedavisi 3 aydır yoğun bakımda devam eden Fevzi Bıyık, yaşam mücadelesini kaybetti.
Alaca Yıldızhan Mahallesi'nden eski Buğday Pazarı esnaflarından merhum Hüseyin Bıyık'ın oğlu, Ömer Bıyık, Faruk Bıyık ve Ferruh Bıyık'ın kardeşi Kalecikkaya köylülerinden Tatar Aydın Özkan'ın damadı Emekli Polis Memuru Fevzi Bıyık'ın cenazesi Ankara'dan Alaca'ya getirilerek toprağa verildi.
ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Haber Merkezi)
 

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
12°
açık
banner303

 KAYBETTİKLERİMİZ 

Gelişmelerden Haberdar Olun

@