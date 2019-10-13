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Alaca’daki köylülere toplulaştırma tapusu

Çorum'un Alaca ilçesine bağlı Çal köyünde Arazi Toplulaştırma Projesi çalışmalarının sona ermesinin ardından köylülere tapuları teslim edildi.

Alaca’daki köylülere toplulaştırma tapusu

Çorum'un Alaca ilçesine bağlı Çal köyünde Arazi Toplulaştırma Projesi çalışmalarının sona ermesinin ardından köylülere tapuları teslim edildi.

13 Ekim 2019 Pazar 21:47
Alaca’daki köylülere toplulaştırma tapusu

Alaca Kaymakamı Kürşad Atak, yeni tapuları Çal köyü muhtarı Ferit Kafkas'a teslim etti.

Kaymakam Atak, törenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada Çal köyünde DSİ 54. Şube Müdürlüğünce yürütülen Arazi Toplulaştırma Projesi çalışmalarının sona erdiğini söyledi.

Köydeki 897 olan parsel sayısının 550'ye düşürüldüğünü dile getiren Atak, "Toplulaştırma sonucu tüm parseller su ve yola kavuşmuştur. Köylülerimize hayırlı olsun." dedi.

Tapu teslim törenine DSİ 54. Şube Müdürü Murat Şerbetçi ve Alaca Tapu Sicil Müdür Vekili Ahmet Çetinkaya katıldı.

(AA)

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