Alaca’da Kızılay’a 130 ünite kan bağışı

Bilindiği üzere ülke genelinde kan vermede yaşanan azalma nedeniyle Türk Kızılay’ı kan bağış kampanyalarını arttırmıştı. Bu kapsamda Alaca’da da kan bağış kampanyası düzenlendi. Düzenlenen kampanyaya vatandaşlar da ilgi gösterdi.

İlçe Kaymakamı Kürşad Atak ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu da kan bağış kampanyasını son gününde yerinde ziyaret ederek, çalışmalar hakkında Kızılay Alaca Şube Başkanı Fatih Arslan’dan bilgiler aldı. Kan bağışının önemine vurgu yapan Kızılay Başkanı Arslan, kan bağışında bulunan bütün vatandaşlara teşekkür etti.

(Haber Merkezi)