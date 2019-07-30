Alaca’da kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Kaza Çatal kaya köyü mevkiinde meydana geldi. Yozgat istikametinden Alaca istikametine seyir halinde olan K.A. (56) yönetimindeki araç H.K. (65) şahsın kullandığı araç ile çarpıştı. Kazada, araç sürücüsü H.K. ile araçta yolcu olarak bulunan K.Ş. (41) olay yerinde hayatını kaybederken K.A., H.M., yaralandı.

Yaralılar ambulansla Alaca Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Jandarma kaza ile ilgili soruşturmasını sürdürüyor.(Yusuf ÇINAR)