Alaca’da iki esnaf odasından Gür’e destek

Alaca Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı İsmail Ataç ile Alaca Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Duran Ongu’nun aldıkları bu karar doğrultusunda ÇESOB Başkanı Recep Gür de, Ataç ve Ongu’ya teşekkür ziyaretinde bulundu.

Çorum Oto Tamirciler, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Necmettin Uzun ve İskilip Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Abdurrahman Uysal’ın da hazır bulunduğu ziyarette konuşan Alaca Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı İsmail Ataç ile Alaca Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Duran Ongu, Mayıs ayında yapılacak olan Birlik Başkanlığı seçimlerinde kayıtsız, şartsız Recep Gür’ü destekleyeceklerini kamuoyuna ilan ettiler.

Kendisini destekleme kararı alan Duran Ongu ve İsmail Ataç’a minnettar olduğunu vurgulayan Recep Gür ise, birlik ve beraberliklerinin bundan önce olduğu gibi bundan sonrada devam edeceğini belirterek, “Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Her şey Çorum esnafı için. Eğer tekrar seçilerek göreve gelirsem, Çorumlu tüm esnaf ve sanatkarlarımın hak ve menfaatlerini korumaya devam edeceğim” dedi.

(Haber Merkezi)