Alaca’da 3.9’luk deprem

AFAD'ın internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, Çorum'un Alaca ilçesinde saat 12.14'te 3,9 büyüklüğünde ve 7 kilometre derinlikte deprem kaydedildi.

Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, depremin ilçe merkezi ve köylerde hissedildiğini söyledi.

Can ve mal kaybı konusunda kendilerine gelen ihbar olmadığını belirten Şaltu, “Deprem ilçe merkezi ve köylerimizde hissedilse de herhangi bir can ya da mal kaybına neden olmadığını değerlendiriyoruz” dedi. (AA)

