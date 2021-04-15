Alaca’da 1500 aileye sıcak yemek hizmeti

Ramazan'ın ilk günü ile birlikte Alaca Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşlara günlük sıcak yemek ve pide dağıtımına başladı. Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu ve Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Arslan, aşevini ziyaret ederek çalışmaları inceledi.

Başkan Şaltu, günlük 1500 kişiye sıcak yemek ulaştırdıklarını belirterek, 4300 kişilik ise ramazan pidesi dağıtımı gerçekleştirdiklerini ifade etti. Başkan Şaltu, bu sayıların önümüzdeki günlerde artarak devam edeceğini sözlerine ekledi.

(Haber Merkezi)