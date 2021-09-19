Alaca’da 145 ton hububat, yem ve saman yandı

Mahmudiye köyünde, gece saatlerinde Hüseyin Ağuş'a ait evin tandır bölümünde yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kısa sürede evi saran ve bitişiğindeki ahır, depo ve iki traktöre sıçrayan yangına, Alaca ve Sungurlu ilçe itfaiye ekiplerinin yanı sıra Çorum Belediyesi ekipleri de müdahale etti.

Yangında ahırdaki 100 büyükbaş hayvan kurtarıldı.

Ev, ahır ve iki traktör kullanılamaz hale gelirken, yaklaşık 35 ton yem, 50 ton buğday, 10 ton nohut ve mercimek ile 50 ton saman ile tarım aletleri yandı.

(AA)

