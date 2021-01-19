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Alaca TÜGVA’dan Suriyeli çocuklara kıyafet yardımı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Alaca İlçe Temsilciliği, Suriye'deki çocuklar için başlattıkları giyim yardımında toplanan kıyafetleri Alaca İlçe Müftüsü Fatih Kaya'ya teslim etti.

Alaca 19.01.2021, 18:58
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Alaca TÜGVA’dan Suriyeli çocuklara kıyafet yardımı

Kampanya sonrasında topladıkları giysileri Alaca İlçe Müftüsü Fatih Kaya'ya teslim eden TÜGVA Alaca İlçe Temsilcisi Muhittin Koçak ve beraberindekiler, Suriye'deki minik çocuklar üşemesin diye giysi yardımı kampanyası başlattıklarını bu kampanyada toplanan giysileri de kolilerle Suriye'ye gönderilmek üzere İlçe Müftülüğüne teslim ettiklerini, hayırseverlere teşekkür ettiklerini bildirdiler.

(Haber Merkezi)

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