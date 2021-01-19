Alaca TÜGVA’dan Suriyeli çocuklara kıyafet yardımı

Kampanya sonrasında topladıkları giysileri Alaca İlçe Müftüsü Fatih Kaya'ya teslim eden TÜGVA Alaca İlçe Temsilcisi Muhittin Koçak ve beraberindekiler, Suriye'deki minik çocuklar üşemesin diye giysi yardımı kampanyası başlattıklarını bu kampanyada toplanan giysileri de kolilerle Suriye'ye gönderilmek üzere İlçe Müftülüğüne teslim ettiklerini, hayırseverlere teşekkür ettiklerini bildirdiler.

(Haber Merkezi)