Alaca HEM'den yönetici asistanlığı kursu

Alaca Halk Eğitim Merkezi tarafından İŞKUR destekli yönetici asistanlığı kursu başlıyor. 1 Ekim 2019 tarihinde başlayacak olan kurs, 2 Aralık 2019 tarihinde sona erecek.

Kurs, Alaca Halk Eğitimi Merkezi binasında hafta içi her gün 09.00-15.50 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Kursun mülakat tarihinin 20 Eylül 2019 Cuma günü saat 10.00'da olacağı bildirildi.

Başvuru şartları ise şöyle:

“İşsiz olmak. 18-45 arasında bayan olmak. Öğrenci olmamak (Açık öğretim ve yükseköğretim hariç) İŞKUR ve hizmetlerinden son 6 ay içinde faydalanmamış olmak. Emekli veya aktif sigortalı olmamak. Mülakata katılım zorunlu olup, mülakata katılmayanların başvuruları iptal edilecektir. 25 üzeri başvuru olması halinde mülakat tarihi ve saatinde kura çekim işlemi yapılacaktır.” (Haber Merkezi)