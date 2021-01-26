Alaca Engelliler Derneği yine sevindirdi

Alaca Engelliler Derneği daha sonra Gürcistan’a 3 tekerlekli sandalye göndererek engellileri sevindirmişti. Dernek şimdi de Suriye’ye sandalye bağışında bulundu. Dernek hizmetlerinin aralıksız devam ettiği belirtilerek Suriye’ye iki tekerlekli sandalye, iki koltuk değneği ve iki yürüteç gönderildiği bildirildi.

Derneğin şimdiye kadar kapısını çalan herkesi sevindirdiğini vurgulayan Alaca Engelliler Derneği yetkilileri özellikle hastane ve okullara sandalye hediye etmenin mutluluğunu yaşadıklarını, kalıcı hayırlar yapmak isteyen hayırseverler ile engelliler arasında köprü olduklarını vurguladılar. Dernek yetkilileri açıklamalarında; “Engellileri sevindirmenin mutluluğunu yaşarken bu tür faaliyetlerimizin gerçekleştirilmesinde emeği geçen, yardımcı olan,derneğimizin çorbasında tuzu olan bütün hayırseverlerimizi tebrik ediyoruz” görüşüne yer verdi.

(Haber Merkezi)