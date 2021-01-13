Alaca Engelliler Derneği köprü olmayı sürdürüyor
Alaca Engelliler Derneği, hayırseverlerin kendilerine teslim ettiği tekerlekli sandalyeleri ihtiyaç sahibi engellilere ulaştırmaya devam ediyor.
Alaca 13.01.2021, 18:21
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Alaca Engelliler Derneği Başkanı Ahmet Görür, derneklerinin köprü olmaya devam ettiğini söyledi. Alaca Küçükhırka Köyü'nden rahmetli Asım Anbara ait Scooter’ın araç varisleri adına öğretmen Neşet Anbar tarafından Alaca Engelliler Derneği'ne engelli aracı bağışlandı.
Araç Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu'nun da katılımı ile dernek üyesi Faik Dursun'a hediye edildi. Alaca Engelliler Derneği Başkanı Ahmet Görür, “Asım Anbara Allah'tan rahmet diliyoruz. Varislerine teşekkür ediyoruz” dedi.
(Haber Merkezi)
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