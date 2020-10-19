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Alaca'dan kan bağışına destek

Çorum'un Alaca İlçesi'nde mobil araç ile kan bağışı kampanyası başlatıldı.

Alaca 19.10.2020, 19:13
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Alaca'dan kan bağışına destek

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle kritik günler yaşanan şu süreçte alınan tedbirler çerçevesinde kan bağışı kabul çalışması yapıldı. Kan bağışı kampanyasına Alaca Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Arslan da destek oldu.

Alaca Cumhuriyet Meydanı’nda 5 gün boyunca her gün 11.00-18.30 saatleri arasında mobil araçlarda kan bağışı kabul edildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi: “İlimiz hastanelerinde her gün ortalama 65 ünite kan kullanılmaktadır. Kızılay Kan Merkezi olarak bu ihtiyacı karşılayacak oranda gönüllü kan bağışı toplayabilmek demek, şehrimizde kan anonslarının yapılmaması, hasta yakınlarının kan aramaması anlamına gelmektedir.

Covid-19 salgını nedeniyle kritik günler yaşadığımız şu süreçte alınan tedbirler çerçevesinde kan bağışı kabul çalışmalarımız mobil araçlarımızla birlikte sadece kent meydanlarında ve sabit kan alım yerlerimizde gerçekleştirebilmekteyiz. Bu noktalarda COVİT-19 salgınına yönelik önleyici tüm tedbirler alınarak kan bağışı kabulü yapılmaktadır.”

(Haber Merkezi)

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