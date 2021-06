Alaca Belediyesi’ne yeni hizmet aracı

Alacalılara daha iyi ve daha hızlı hizmet verebilmek adına araç filosunu her geçen gün yenileyen Belediye, bünyelerine et tanzim aracını da katarak hizmet kalitesini arttırdı.

Mezbahanesini de bir taraftan yenileyen ve daha kaliteli, hijyenik hizmet sunan Alaca Belediyesi, et tanzim aracıyla birlikte soğuk hava deposunda etlerin nakil işlemlerini de gerçekleştirmiş olacak.

(Haber Merkezi)