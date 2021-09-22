Alaca Belediyesi’nde sosyal denge sözleşmesi sevinci
Alaca’da Memur-Sen’e bağlı Bem Bir Sen Çorum Şube Başkanı Burhan Şahin ile Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu arasında belediyede görev yapan memurları kapsayan sosyal denge sözleşmesi imzalandı.
Alaca 22.09.2021, 20:50
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Bem Bir Sen Çorum Şube Başkan Yardımcısı Mesut Gürbüz, Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Arslan, Belediye Meclis Üyesi Selahattin Eyyubi Batır ve İş Yeri Temsilcisi Nurettin Arslan’ın hazır bulunduğu sözleşme sonrası Şube Başkanı Burhan Şahin, katkılarından dolayı başta Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederek, imzalanan sözleşmenin Alaca Belediyesi personeline hayırlı olmasını diledi. (Haber Merkezi)
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