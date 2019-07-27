Alaca Belediyesi ile Hizmet-İş “TOPLU SÖZLEŞME” imzaladı

Geçtiğimiz gün ilimiz Alaca İlçesi Battal Dede Parkı’nda gerçekleşen imza törenine Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, Alaca Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Arslan, Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Vekili Av. Hüseyin Öz, HAK-İş İl Temsilcisi ve Hizmet-İş Sendikası Şube Başkanı Mustafa Köroğlu, Alaca Belediyesi İşçi Temsilcisi Rıdvan Eryılmaz ile Belediye birimlerinde görev yapan sendika üyesi işçiler katıldı.

Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkan Yardımcısı Mustafa Kılıç ve AK Parti Alaca İlçe Başkanı Ragıp Ağaçtan’ın da hazır bulunduğu toplu sözleşme imza töreninde açış konuşmasını Hizmet-İş Sendikası Şube Başkanı Mustafa Köroğlu yaptı.

Sendikal faaliyetler hakkında bilgi verilen konuşmanın ardından Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Öz, mikrofona gelerek toplu sözleşmenin hayırlı olmasını diledi.

Çalışanlar için ellerinden geleni tüm imkanları seferber ettiklerini söyleyen Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu da yeni çalışma sezonunda hizmetlerin artarak devam edeceğini söyledi.

Konuşmaların ardından karşılıklı hediye ve plaket takdiminin yapıldığı törende daha sonra toplu sözleşme Alaca Belediye Başkanı Şaltu ve Hizmet-İş temsilcileri arasında imzalandı. Tören Hizmet-İş Sendikası tarafından verilen yemek ve hatıra fotoğrafı çekinilmesi ile son buldu.

(Volkan SINAYUÇ)