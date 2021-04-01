AK Partili kadınlardan Alaca’da moral ziyareti

AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Ruhiye Kaya, Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu’nun eşi Sema Şaltu, Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Arslan’ın eşi Yasemin Arslan ve yönetim kurulu üyeleri, Alaca Devlet Hastanesi’ni ziyaret ederek pandemi sürecinde büyük emek sarf ederek hizmetlerine devam eden sağlık çalışanlarını ziyaret etti.



Amaçlarının sağlık çalışanlarına moral vermek olduğunu belirten Ruhiye Kaya, sağlık çalışanlarının özellikle ülkemizin zor dönemden geçtiği pandemi sürecinde büyük bir özveriyle hizmetlerini sürdürdüklerini ifade etti. AK Parti Kadın Kolları, sağlık çalışanlarının ardından hastane yönetimini de ziyaret etti. Başhekim Op. Dr. Enver Ergin’i ziyaret eden kadın kolları heyeti, bir süre sohbet etti.

PROTOKOL ZİYARETİ

AK Parti İlçe Kadın Kolları yönetici ve üyeleri hastane ziyaretinin ardından protokol ziyaretinde de bulundu. İlk olarak Kaymakam Kürşad Atak’ı makamında ziyaret eden heyet, ardından Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu ve Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Arslan’ı da makamında ziyaret etti.

(Haber Merkezi)

