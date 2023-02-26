Büşra Reyhan Tekeli, kendi adını taşıyan Psikolojik Danışmanlık Merkezinde yetişkin/ergen ve çocuklarla çalışıyor. Lisans eğitimi sonrası bir çok terapi uygulama eğitimlerini tamamlamış olan Tekeli, psikoterapi eğitimlerine de devam ediyor ve EMDR Terapi, Bilişsel Davranışçı Terapi ve Şema Terapi alanlarında hizmet veriyor.

0-6 yaş çocukların bilişsel, duyuşsal, sosyal, fiziksel gelişimi, dil gelişimi ve öz bakım becerilerini ölçen Denver Testini uygulayan Uzman Klinik Psikolog Büşra Reyhan Tekeli, 6-16 yaş arası çocukların bilişsel, zihinsel, sözel ve performans açısından zeka düzeylerini belirliyor, hangi alanda becerileri olduğunu ve hangi alanda geliştirmeleri gerektiğini ölçen WISC-IV Zeka Testini tatbik ediyor.

Hayatının çeşitli evrelerinde bir takım zorluklarla karşılaşan herkesin, bu zorluklarla nasıl başa çıkabileceklerine dair beceri kazanmaları ve yaşam kalitesini artırmaları için psikolojik danışmanlık hizmetleri verdiğini belirten Uzman Klinik Psikolog Büşra Reyhan Tekeli, “Kişi karşılaştığı veya farkında dahi olmadığı zorluklar sonucunda sosyal ilişkilerinde, ruh halinde, davranışlarında problemler yaşıyorsa ve hayattan eskisi kadar zevk almıyorsa psikolojik desteğe başvurmalıdır.” ifadesini kullandı.



(Uğur GÖRKEM)

