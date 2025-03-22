İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile 100’ün üzerindeki kişi için başlatılan yolsuzluk ve terör soruşturmaları sebebiyle TBMM’de yaşanan gerginlik, emekli ikramiyelerinin 4 bin liraya çıkarılmasının yer aldığı teklifin görüşmelerini de erteletti.

Bu hafta kanunlaştırılması planlanan bayram ikramiyesindeki artışın da yer aldığı torba teklifin görüşmelerine başlanamadı. 25 Mart Salı günü yasa teklifinin görüşmelerine başlanacak.

Kanun bu hafta çıksaydı, en geç 27 veya 28 Mart’a kadar ikramiyelerin hesaplara yatırılması bekleniyordu. Ancak yaşanan tartışmalar sebebiyle Meclis Genel Kurulu, 25 Mart Salı gününe kadar çalışmalara ara verdi. Bu durumda teklifin tamamı salı günü görüşülüp Meclis’ten geçirilirse, çarşamba günü de Cumhurbaşkanı Erdoğan onaylar ve Resmi Gazete’de yayınlanırsa, zamlı ikramiye ödemesi hafta sonuna kadar yapılabilecek.

Ancak teklif görüşülemezse zamlı ikramiye ödemesinin bayrama yetişmeyebileceği iddia ediliyor.

İŞTE YENİ FORMÜL

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre bu durumda, kulislerde mevcutta 3 bin olan ikramiyenin ödenebileceği, aradaki bin liralık farkın da daha sonra hesaplara yatırılabileceği iddiası konuşuluyor.



