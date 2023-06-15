TBMM’de 28. dönemin başlamasıyla grup toplantılarını yapan partiler, meclisteki komisyonlarda görev alacak isimleri de belirledi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasama çalışmalarının ilk müzakere birimi olan komisyonlara seçimler yapıldı. AK Parti Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı, TBMM İçişleri Komisyon Üyesi oldu.

TBMM İçtüzüğü uyarınca faaliyet gösteren bir ihtisas komisyonu olan İçişleri Komisyonu, TBMM Başkanlığınca kendisine havale edilen iç güvenlik (emniyet, jandarma, sahil güvenlik), mahalli idareler, pasaport, trafik, nüfus, vatandaşlık ve benzeri konulardaki kanun tasarı ve tekliflerini görüşüyor.