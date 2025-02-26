Yılteks Teknik Tekstil Konfeksiyon Sanayi ve Ticaret A.Ş. Almanya’nın Nürnberg kentinde açılan Enforce Tac 2025 Fuarı’nda yerini aldı.

Yılteks standında, yıllarca edindiği bilgi birikimi ve AR-GE çalışmalarıyla sektörün ihtiyaçlarına yönelik en yenilikçi ve güvenilir çözümleri sunan firmanın üretim yelpazesinde yer alan balistik yelekler, balistik plakalar, kurşun geçirmez başlıklar, askeri eldivenler ve askeri çantalar sunuluyor.

Bu ürünler, güvenlik güçlerinin ve profesyonel kullanıcıların en zor şartlarda dahi maksimum koruma ve hareket kabiliyeti elde etmesini sağlamak üzere tasarlandı.

İç ve dış güvenlik alanında dünyanın önde gelen fuarlarından olan Enforce Tac, kolluk, güvenlik ve taktik çözümler için bir ticaret fuarı olarak niteleniyor ve uluslararası işbirliği açısından katılımcılara önemli bir platform sunuyor. Yalnızca belirli bir izleyici kitlesine açık olan, sınırlı erişimli fuar için, silahlı kuvvetler mensupları ve polis güvenlik sorumlusu olan hükümet yetkililerine izin veriliyor.

“YILTEKS ARMOR İLE GÜVENDE KALIN” sloganını kullanan firma, bu büyüyen ekosistem içinde, kaliteli üretim ve ileri düzey teknik tekstil çözümleriyle yer almaktan gurur duyuyor.