Okulların Yaz tatiline girmesi yolunda geri sayım başlarken, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından her yıl açılan Yaz Spor Okulları ile ilgili planlama toplantısı gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda, il müdürü Mustafa Demirkıran başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Spor Hizmetleri Müdürü Feyyaz Velidedeoğlu ve şube müdürleri katıldı. Toplantıda Yaz Spor Okullarının planlaması yapılırken, tespit edilen eksiklerin giderilmesi noktasında çalışmalara hemen başlanılması kararlaştırıldı.

Yaz spor okulları her yıl resmi olarak 29 Haziran’da başlıyor.