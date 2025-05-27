Çorum Yaylacıklılar Yardımlaşa ve Dayanışma Derneği’nin Genel Kurulu, 120 kişinin katılımıyla görkemli bir dayanışma tablosuna dönüştü.

Toplantıya özel olarak katılan Avrupa Göpsenliler Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği Eşbaşkanı Şenol Özsoy, köye sağladıkları 100 bin Euro'luk yol, su, okul, mezarlık ve Demirdci Baba mesire alanı ile ilgili altyapı yatırımlarına dikkat çekerek yeni desteklere hazır olduklarını söyledi.

Avrupa'da 200, Avustralya'da ise 50 aileye ulaştıklarını belirten Özsoy, üye sayısını artırmak için seferberlik başlattıklarını da ifade etti.

Göpsen TV Genel Yayın Yönetmeni Yalçın Çevik’in divan başkanlığını yaptığı kongrede, 28 yeni üye kaydedildi. 90 yaşındaki Yazgül Çevik’in üyeliği ise ayrı bir anlam ifade etti.

Dernek Başkanı Kazım Özerdoğan, amaçlarının bu dayanışma ruhunu daha da ileriye taşımak ve sosyal sorumluluk projelerini genişletmek olduğunu vurguladı.