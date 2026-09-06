Türk Eczacıları Birliği ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürlüğü arasında imzalanan Yardımcı Eczacı İstihdam Projesi Protokolü kapsamında, Çorum Eczacı Odası ve İŞKUR İl Müdürlüğü arasında yürütülen hazırlık süreci tamamlanarak işbirliği protokolü imzalandı.

İŞKUR İl Müdürü Sezgin Saraçoğlu ile Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan arasında imzalanan işbirliği protokolü uyarınca yardımcı eczacı istihdam projesi için taleplerin toplandığı, eczane ve yardımcı eczacı eşleştirmelerinin yapıldığı, teorik eğitimler ile eczanelerde yürütülecek saha uygulamalarının takviminin oluşturulduğu açıklandı. Ayrıca hazırlıkların tamamlanmasının ardından 7 yardımcı eczacı 7 eczanede program dâhilinde istihdam edildi.

Çorum Eczacı Odası, projenin yardımcı eczacıların mesleki deneyim kazanmasına ve istihdam edilmelerine katkı sağlamasının yanı sıra eczanelerin hizmet kapasitesini de destekleyeceğini belirtti.

45. Bölge Çorum Eczacı Odası Yönetim Kurulu, projenin hayata geçirilmesine katkı sağlayan Türk Eczacıları Birliği, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, Çorum Valisi Ali Çalgan, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu üyeleri, Çorum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Sezgin Saraçoğlu, İŞKUR personeli ve programa katılan eczacılara teşekkür etti.



Açıklamada, istihdam programının yardımcı eczacılara, eczanelere, mesleğe ve Çorum’a hayırlı olması temenni edilirken, eczacı istihdamına katkı sağlayacak benzer projelerin artarak devam etmesi istendi.

İŞKUR’dan yapılan açıklamada da kurum olarak nitelikli işgücünün yetiştirilmesi ve istihdamın güçlendirilmesine yönelik çalışmaların kamu kurumları, meslek kuruluşları ve işverenlerle işbirliği içerisinde süreceği kaydedildi.