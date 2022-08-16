Çorum Belediyesi tarafından restore edilen tarihi Velipaşa Hanı’nın açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle gerçekleşti. 156 yıllık geçmişi olan tarihi Velipaşa Hanı’nda kahve kültürü yeniden yaşatılıyor. Hanın tarihi dokusuna uygun olarak dizayn edilen Veli Paşa Kahvecisi, otantik bir atmosferde misafirlerini ağılayacak.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, yaptığı açıklamada 156 yıllık Velipaşa Hanı’nın Türkiye’nin ahşap nitelikli en büyük hanlarından biri olduğunu belirterek, “Hanın restorasyonunu büyük bir titizlikle tamamladık ve hanın açılışı cumartesi günü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle gerçekleşti.” dedi.

Handa eski yıllarda kahvehane olarak kullanılan alanı aynı nitelikte yeniden düzenlediklerini ifade eden Başkan Aşgın, “Çorum Belediyesi olarak birçok güzel işe imza attık. Bunların arasında en güzellerinden bir tanesi de sosyal tesislerimiz. Bugüne kadar 5 adet sosyal tesis açtık. 6’ncı sosyal tesisimizi Velipaşa Han’ında, Veli Paşa Kahvecisi olarak açıyoruz. Bugün itibariyle hizmete sunduk. Diğer sosyal tesislerimizdeki fiyatlarımız burada da geçerli olacak, diğerlerinden farklı olarak birçok kahve çeşitli olacak. Konsept olarak daha geleneksel bir konsept kullandık. Bu hizmetimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum, hemşehrilerimizi Veli Paşa Kahvecisi’ne bekliyoruz.” dedi.

Başkan Aşgın, ayrıca Velipaşa Hanı’nda şehir müzesi oluşturulmasıyla ilgili hazırlıkların da devam ettiğini açıkladı.

(Haber Merkezi)

