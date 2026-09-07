BİK Samsun Bölge Müdürlüğü ev sahipliğinde Atakum Kaymakamlığı Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen eğitime Amasya, Çorum, Ordu, Samsun, Sinop, Tokat ve Yozgat illerinde resmî ilan ve reklam yayımlama hakkı bulunan gazete ve internet haber sitelerinin temsilcileri katıldı.

Programın açılışında konuşan BİK Samsun Bölge Müdürü Nedim Engin, basın sektörünün hızlı bir değişim ve dönüşüm sürecinden geçtiğini belirterek, bu süreçte mevzuatın doğru anlaşılmasının ve sahada etkin bir şekilde uygulanmasının her zamankinden daha büyük önem taşıdığını ifade etti.

Nedim Engin, eğitimleri yalnızca mevzuat hükümlerinin aktarıldığı bir program olarak değerlendirmediklerini; aynı zamanda sahadaki beklentilerin, ihtiyaçların ve uygulamaların birlikte ele alındığı önemli bir istişare zemini olarak gördüklerini dile getirdi.



Engin’in konuşmasının ardından BİK Genel Müdürlüğü personeli tarafından verilen eğitimde süreli yayınların resmî ilan ve reklam yayımlama hakkına ilişkin yükümlülükleri “ilan” ve “denetim” boyutlarıyla ayrıntılı şekilde ele alındı. Eğitimde ayrıca; sektörel defterlerin günü gününe işlenmesi, süreli yayınların fikir işçisi kadrosunda yer alamayacak kişilere ilişkin detaylar ve haberlerin derlenip hazırlandığı durumlarda “haber merkezi” ibaresinin kullanılması konuları üzerinde duruldu.

Bunun yanı sıra, mücbir sebepler dışında gazetelerin baskı işleminin, yayın tarihinden bir önceki gün saat 19.00’dan önce gerçekleştirilemeyeceği hususunda bilgilendirmeler yapıldı.

Mevzuat eğitimlerinin bir sonraki programı, Tekirdağ Bölge Müdürlüğünün ev sahipliğinde Tekirdağ, Çanakkale, Edirne ve Kırklareli illerinden süreli yayın temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek.