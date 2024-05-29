Meslek Yüksek okulları Kampüsü fuayesinde gerçekleştirilen sergide bölüm öğrencileri tarafından hazırlanan 45 eser sergilendi.

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı Muteber Burunsuz, lisans eğitimini başarıyla tamamlayan lisans öğrencilerinin sanatsal bakış açıları, özgün üslupları, farklı disiplin ve uygulamaları barındıran eserler ürettiklerini belirterek, “Temel sanat eğitiminin ardından öğrencilerimiz kavram belirleyerek, kavramlar üzerinde yoğunlaşarak güncel ve geleneksel üretim yöntemleriyle çağdaş sanat ortamına katkı sağlayarak ulusal ve uluslararası arenada üniversitemizi temsil etmeye başlamışlardır. Ayrıca fakültemiz yıl içerisinde sosyal sorumluluk projeleri kapsamında başta Filistin olmak üzere çok sayıda sergi ve organizasyonda yer aldılar. Sergide 26 öğrencinin 45 adet eseri yer alıyor. Öğrencilerimiz bundan sonra da bizi en güzel şekilde temsil etmeye devam edecekler” dedi.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk de, Güzel Sanatlar Fakültesi Resim bölümü öğrenci ve hocalarının sosyal duyarlılık ve şehrin kültürel yapısına büyük katkı verdiğini belirterek, “İnsanlığa duyarlılık denilince daha dün hiç yürümeye başlamadan, yürümenin tadına varmadan hayata feda etmek zorunda kalan katiller sürüsü tarafından bebeklerin katledildiği Filistin’de ki soykırıma duyarsız kalmayarak bunları tuale taşıyıp duygulara, kalplere dokunduran öğrencilerimize teşekkür ederim. Bunun dışında hayatın hüznü kadar güzellikleri de var. Güzellikleri renkleriyle kampüsümüze getiren ve o güzellikleri farklı duygularla bütünleşerek hocalarımızın katkılarıyla birlikte bizler için geleceğe açılan bir kapı olması ve bu kapıya da Hitit Üniversitesi’nin adıyla geleceğe adım atıyor olmanızla da büyük gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.



“GENÇLERİ SPOR VE SANATTA GÖRMEK İSTİYORUZ”

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, gençleri sporda, sanatta ve kültürde görmek istediklerinin söyledi.

Gençlerin ürettikleri eserleri sergilediklerinde gözlerindeki ışıltıya ortak olmak istediklerini belirten Başkan Halil İbrahim Aşgın, “Çünkü enerjimizi, çalışma heyecanımızı biz en çok gençlerden alıyoruz. Bu anlamda burada olmaktan ve gençlerle birlikte olmaktan son derece mutluyum” diye konuştu.

Şehirleri tuale benzeten Başkan Aşgın, “Sergiye baktığım zaman tuallerde çok güzel resimler yapıldığını gördüm. Bir şehri imar etmekte farklı değil. Bizim tualimizde şehrimiz. Bir ressam, sanatkar gibi acaba buraya hangi rengi, hangi ölçülerde koyarsak güzel olur, bir resmi bitirirken son fırça darbesinde neler hissediyorsanız bizde yaptığım her eserde aynı duyguları hissediyoruz. Bu anlamda şehrimiz giderek güzelleşiyor. Gelişiyor. Özellikle tarihi mekanların ayağa kaldırılması şehrin ruhunun diriltmesi için çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah bir çok şaire ilham olacak, şiirler yazılacak, ressamların resim yapacağı bir şehir olacak. Şehrimizin güzelliklerini paylaşmaktan mutluluk duymaya devam edeceğiz. Görsel sanatları önemsiyoruz. Gelişmesini arzu ediyoruz. Çorum Belediyesi olarak kültür ve sanata katkı vermeye devam edeceğiz” şeklinde açıklamada bulundu.

Konuşmaların ardından davetliler sergiyi gezdi. Sergide eserleri tek tek inceleyen Aşgın ve Öztürk öğrencilerle sohbet ederek her eser hakkında bilgi aldı.