Çorum FK’nın ligdeki rakiplerinden Ümraniyespor’da iç transfer çerçevesinde teknik direktör Bülent Bölükbaşı ile de anlaşma sağlandığı duyuruldu. Ümraniyespor’dan yapılan açıklamada, “Kulübümüz, teknik direktörümüz Bülent Bölükbaşı ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalamıştır.

Göreve geldiği günden bu yana Ümraniyespor ruhunu sahaya yansıtan, inancıyla ve duruşuyla takımımıza yön veren hocamızla yola devam ediyoruz. Yeni sezonda da birlikte başarmaya, birlikte yürümeye devam” ifadeleri kullanıldı.

47 yaşındaki Bülent Bölükbaşı Ümraniyespor’un başında 21 maça çıktı. İstanbul temsilcisi bu karşılaşmalarda 8 galibiyet, 7 beraberlik, 6 yenilgi alırken, 23 gol atıp 16 gol yedi.