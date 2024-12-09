Görüşmede Türk dünyasında hayata geçirilebilecek projeler üzerinde fikir alışverişinde bulunan Sağlam, kaleme aldığı “Kırgız Etnik Kimliği ve Ulus Devlet Yapılanması” ile “Ulus Devlet İnşası Sürecinde Kazakistan Bayrağına Mitolojik Yaklaşım” adlı kitaplarını hediye etti.

Ziyaret ile ilgili açıklama yapan Sağlam, “TÜRKSOY ile 2015 yılında Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın destekleri, Kosova Kamu Yönetimi Bakanlığı ile Türk Dünyası Öğrenci Konsey Başkanlığı Genel Sekreterliği ve Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı iş birliği içinde Kosava’nın Prizren şehrinde 4. Uluslararası Türk Dünyası Gençlik Buluşması projesini gerçekleştirmiştik. Bu bağlamda gönüllere köprü kuran TÜRKSOY'umuza katkıları için çok teşekkür ederiz. Ayrıca TÜRKSOY Genel Sekreter Danışmanı Manas Üniversitesinden üst dönemimiz Sayın Doç. Dr. Kemal Göz Hocamızın da misafiri olduk. İnşallah ilerleyen dönemlerde de Türk dünyasına katkı sağlayacak yeni projelerin temellerini TÜRKSOY’umuzun katkıları ile hayata geçiririz. Başta TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcımız Sayın Sayit Yusuf Bey’e nazik misafirperverlikleri için teşekkür eder, TÜRKSOY Genel Sekreter Danışmanı Doç. Dr. Kemal Göz Hocamıza ve tüm TÜRKSOY ailesine çalışmalarında başarılar dileriz” ifadelerine yer verdi.

Editör: HABER MERKEZİ