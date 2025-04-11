Güreş Federasyonu’nun 2025 yılı faaliyet programı gereğince, Dünya Şampiyonasında ülkemizi temsil edecek sporcuların belirleneceği U20 Kadınlar ve Erkekler Türkiye Güreş Şampiyonası Çorum’da bugün başlıyor. İlk etapta grekoromen stil müsabakaları yapılacak.

Türkiye Güreş Federasyonu’ndan (TGF) yapılan açıklamaya göre, Yeni Çorum Spor Salonu’nda 6 gün sürecek şampiyonada 11-12 ve 13 Nisan tarihlerinde grekoromen, 13-14 ve 15 Nisan tarihlerinde serbest stil, 15 ve 16 Nisan tarihlerinde ise kadınlar müsabakaları yapılacak.

BUGÜN 4 SIKLETTE GÜREŞLER YAPILACAK

Şampiyonanın ilk günü olan bugün 10.00-16.00 saatleri arasında 55, 63, 72, 82 ve 97 kiloların eleme müsabakaları yapılacak. 17.00-19.00 arasında ise yarı final müsabakaları yapılacak ve finalistler belli olacak. Ayrıca, 17.00-19.00 saatleri arasında 60, 67, 77, 87 ve 130 kiloda mücadele edecek sporcuların kuraları da çekilecek.

AÇILIŞ TÖRENİ YARIN

Çorum’da bugün başlayacak olan U20 Kadınlar ve Erkekler Türkiye Güreş Şampiyonası’nın açılış töreni yarın gerçekleştirilecek.

Çorum Valisi Ali Çalgan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül imzasıyla bastırılan davetiyelere göre, müsabakaların yapıldığı Yeni Çorum Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek açılış töreni saat 16.00’da başlayacak.

ÇORUM'DAN 11 GÜREŞÇİ

Çorum’da bugün başlayacak olan U20 Türkiye Güreş Şampiyonası’nda ilk etapta grekoromen stil müsabakaları yapılacak. Bu stilde Çorum’u Belediye Spor Kulübü’nden 11 güreşçi temsil edecek.

Antrenör Çelebi Bayır nezaretinde 55 kiloda Salih Eroğlu, Bahadır Erenoğlu ve İsmail Arda Tosun, 60 kiloda Eren Yurdakul ve Turgay Yıldız, 63 kiloda Samet Kayretli, 67 kiloda Semih Çırakoğlu ve Musa Kerem Bezeklioğlu, 72 kiloda Enes Ayağıbüyük, 82 kiloda Yiğithan Alaca ve 130 kiloda da Ercan Yalmancıoğlu madalya mücadelesi verecek.