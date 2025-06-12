Çorum’da polisin dur ihtarına uymayarak kaçan sürücü kovalamaca ile yakalandı.

Alınan bilgiye göre Özgürevler 13 Sokak’ta Oğuzhan A. idaresindeki 19 AV 928 pkakalı otomobil polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak Osmancık Caddesi'nde ters yöne girdi.

Aracını terkederek yaya halde kaçmaya çalışan sürücü polis kovalamacası sonucu yakalandı.

İfadeye yönelik aranması olduğu belirlenen Oğuzhan A.'ya, ehliyetsiz araç kullanmak, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek, dur ihtarına uymamak ve ters yöne girmek ten toplamda 63 bin lira ceza uygulandı.

Şahıs ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.