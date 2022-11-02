Çorum FK’nın yeni teknik direktörü Tahsin Tam oldu.

Şampiyonluk parolasıyla başladığı sezonda, Pazar günü Tarsus İdmanyurdu ile 1-1 berabere kalarak zirvenin 6 puan gerisine düşen Çorum FK’da teknik direktör Mert Nobre’nin görevden alınması üzerine yeni teknik direktörün kim olacağı merakla bekleniyordu. Başkan Oğuzhan Yalçın, Çorum FK ile aynı grupta mücadele eden Bursaspor’la önceki gün yollarını ayıran Tahsin Tam’la temasa geçerken, bugün yapılan görüşme olumlu sonuçlandı. 53 yaşındaki deneyimli teknik adamla sezon sonuna kadar olmak üzere anlaşma sağlandı.

Perşembe günü Çorum’da olacağı belirtilen Tahsin Tam’ın, sözleşme imzaladıktan sonra idmana çıkması bekleniyor.

Öte yandan, teknik direktörlük görevine Tahsin Tam’ın getirilmesi, kamuoyunda da ve taraftarlar arsında da “Tam isabet” olarak değerlendirildi.

TAHSİN TAM KİMDİR?

15 Eylül 1969 Bursa doğumlu olan Tahsin Tam, 1989-1990 Sezonunda Bursapor’un altyapısında başlayan futbolculuk kariyerini 2022’de noktaladıktan sonra, 2010-2011 Sezonunda Gaziantepspor’da Bülent Uygun’un ekibinde yardımcı olarak antrenörlük kariyerine başladı. 2017’ye kadar Gaziantep ekibinde görev yapan Tahsin Tam, 2017-2018 ve 2018-2019 Sezonlarında Göztepe’de, 2018-2019 Sezonunda da Sivasspor’da, 2019-2020 Sezonunda da Antalyaspor’da Tamer Tuna’nın yardımcılığını yaptı.

2020-2021 Sezonunda teknik direktör olarak Bodrumspor’un başına geçen Tahsin Tam, geçen sezonun devre arasında Bodrum’dan ayrıldı ve Bursa’nın 2.Lig’deki temsilcilerinden Karacabey’e teknik direktör oldu. Düşme hattından aldığı Karacabey’i Play-Off’a taşıyan Tahsin Tam, bu sezona Bursaspor’da başladı ve önceki gün görevinden istifa etti.

UEFA-Pro Lisansına sahip olan Tahsin Tam, genelde 4-2-3-1 sistemini tercih ediyor.

(Hüseyin AŞKIN)