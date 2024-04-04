T.C.

ÇORUM

İCRA DAİRESİ

2023/542 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/542 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Çorum İli, Merkez İlçesi, Gülabibey Mahallesi, 2928 ada 2 parsel üzerinde bulunan 3. kat 9 nolu bağımsız bölümün tamamı elektronik ihale ile satılacaktır. Taşınmazın Bulunduğu Binanın Özellikleri: taşınmazın olduğu bina bodrum kat + zemin kat + 3 normal kat olmak üzere toplam 5 kattan oluşmaktadır. Bina betonarme karkas olarak inşa edilmiştir. Binanın giriş kapısı ferforje doğramalı, çatısı ahşap oturma çatı üzeri kiremit kaplıdır. Dış cephesi mantolamalıdır. Binada asansör mevcuttur. Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon ve kanalizasyon gibi altyapı sistemleri mevcut olan bina, III. Sınıf B grubu yapı sınıfına dâhildir. 3. Kat, 9 Numaralı Bağımsız Bölümün Özellikleri: Taşınmaz binanın 3. katında, kuzey-batı cephesinde bulunmaktadır. Daire 3 oda, salon, mutfak, kiler, banyo, lavabo+WC, antre ve 2 balkondan oluşmaktadır. Daire Brüt 136,00m2, net 113,00m2 alanındadır. Dairenin pencereleri PVC doğramalı ısı camlı, dış kapısı çelik kapıdır. Salon, mutfak, antre ve odaların zemini laminat parke kaplıdır. Dairenin ısınması müstakil kombi ile sağlanmaktadır. Islak hacimlerin zemini ve duvarları seramik kaplıdır. İç duvarlar plastik boyalı, mutfak dolabı suntalemden yapılmış, tezgahı ise granit mermerdir. Önemli Yerlere Mesafesi: taşınmazın bulunduğu bina Bağcılar 4. Caddesine cepheli, Çorum-Cemilbey yoluna 520m mesafede ve Çorum Merkezine (Çan Saati) 2500 m mesafededir. Kıymet Takdiri: Binanın hâlihazır durumu, yapılış tarzı, işlevi, tespit konusu dairenin bina içindeki konumu, kullanılış kabiliyeti, çarşı pazara ve sosyal donatı alanlarına mesafesi, bulunduğu muhitteki menkul ve gayrimenkullerin satışları da dikkate alındığında, satışa konu bağımsız bölümün serbest piyasa rayiçlerine göre hak ve nefaset ölçüsünde keşif tarihi itibariyle, ortak alanlar payı(Arsa payı oranında) ve arsa payı dâhil 2.000.000,00TL kıymet belirlenmiştir.

Adresi : Gülabibey Mah., Bağcılar 36. Sokak, No: 4/9 Çorum Merkez / ÇORUM

Yüzölçümü : 864,55 m2

Arsa Payı : 6/88

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı TAKS: 0.35, KAKS:1.75 (A-5) Ayrık Nizam 5 Kat TİCK: Ticaret + konut parselidir.

Kıymeti : 2.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri



1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 22/05/2024 - 12:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/05/2024 - 12:10



2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 19/06/2024 - 12:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/06/2024 - 12:10