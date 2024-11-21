Çorum’un yakın çevresinde şifalı kaplıca olarak ilk akla gelen yerler, Amasya’ya bağlı Hamamözü, Samsun’a bağlı Havza ve Amasya il sınırına yakın, ama Çorum ili sınırları içinde bulunan Figani-Beke Kaplıcası… Çorum’a 52, Mecitözü’ne 17 kilometre mesafedeki bu kaplıca, uzun yıllar Çorumluların bu anlamdaki ihtiyacına cevap vermiş olmanın ötesinde, “kültür varlığı” olarak tescil edilmiş, Geç Roma ve Erken Bizans dönemlerine tarihlenen önemli bir tarihi eser. Hatta, ilave ve onarımlarla orijinal özelliği bir ölçüde bozulmuş olsa da, yöredeki tek tarihi kaplıca.

Tarihi hamamın restore edilmesi ve modern bir turistik termal tesisle bütünleştirilmesi öteden beri Çorumluların en büyük özlemlerinden biri. Bu doğrultuda yıllar yılı pek çok girişimlerde de bulunuldu. Hatta, 1990 yılından beri kaderine terk edilmiş halde bulunan kaplıcanın yeniden turizme kazandırılabilmesi için, Çorum Özel İdaresi ciddi bir çaba içerisine girdi. Turistik tesis yapımına uygun koşulların hazırlanabilmesi adına, gerekli kamulaştırmalar yapılarak kaplıca suyu Çorum-Mecitözü-Amasya yolu kenarına kadar getirildi. 2013 yılında başlayan çalışmalar 2017 yılında tamamlandı ve 110 dönümlük alana beş yıldızlı bir termal tesis planlandı.

Kaplıcanın özel sektör tarafından işletildiği dönemde, kadın ve erkeklerin ayrı ayrı yararlandıkları havuzların ve önce 42, daha sonra 100 yataklı bir konaklama tesisinin bulunduğu biliniyor.

Figani-Beke Kaplıcası suyunun mineraller açısından son derece zengin olduğu da doktor raporlarıyla sabit. Bu su, banyo için kullanıldığında eklem hastalıklarına, kronik bel ağrılarına, yumuşak doku hastalıklarına, romatizma, siyatik, nevralji ve kalp hastalıklarına, içildiğinde ise idrar sorunlarına ve böbrek taşı düşürülmesine iyi geliyor.