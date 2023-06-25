Sungurlu Kaymakamlığı Toplantı Salonu’nda Fatih Görmüş başkanlığındaki toplantıya Sungurlu OSB yönetim kurulu üyeleri; Alaaddin Tosundereoğlu, Mehmet Kaplan, Ahmet Haşim Özsaray, İlhan Ambarkütükoğlu, Hüsamettin Aşan ile OSB Koordinatörü Gökhan Kayretli katıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada toplantı ile ilgili şu bilgiler verildi; “Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu toplantısı Kaymakamımız Fatih Görmüş başkanlığında yapılmıştır. Sungurlu OSB imar planı ve parselasyon planlarını tamamlayarak, tüm alt yapı problemlerini çözmüş durumdadır. Bugün itibari ile de Çorum Gaz A.Ş. ile doğalgaz sözleşmesi imzalanarak, bölgemizin doğalgaz alt yapısı ihtiyacı da çözülmüş oldu. Hayırlı olmasını diliyoruz.”

